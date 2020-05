Delle Alli, do Tottenham, sofre ferimentos no rosto após assalto

O futebolista do Tottenham Dele Alli sofreu ferimentos leves no rosto durante um assalto, na quarta-feira, à casa situada no norte de Londres, onde permanece em confinamento com alguns familiares por causa da pandemia da Covid-19.

Dois homens armados invadiram a casa e, sob ameaça de faca, retiveram o médio de 24 anos e o resto dos ocupantes, tendo estes ainda sofrido alguns golpes.

O futebolista, que é treinado pelo português José Mourinho, sofreu alguns ferimentos no rosto, embora sem necessidade de receber tratamento hospitalar, informou a BBC.

A informação acrescenta que os agressores conseguiram levar várias jóias e relógios antes de se colocar em fuga, mas a polícia já tem em sua posse as imagens gravadas pelas câmaras de segurança.

Delle Alli é jogador do Tottenham, de José Mourinho. a equipa já regressou aos treinos individualizados no relvado. Em Inglaterra, aguarda-se por decisão do Governo, autoridades de saúde e Premier League para se saber se a competição, interrompida à 29.ª jornada, é retomada.

O Tottenham é 8.º classificado. A equipa londrina está a dois pontos de um lugar de acesso à Liga Europa e a quatro de uma posição de acesso à Liga dos Campeões.