Carlos Sainz é o sucessor de Vettel na Ferrari

A Ferrari confirmou, esta quinta-feira, que Carlos Sainz Jr. é o sucessor de Sebastian Vettel. O piloto espanhol, de 25 anos, deixa a McLaren, onde é substituído por Daniel Ricciardo, que se despede da Renault. "Estou muito feliz por correr pela Ferrari em 2021 e estou muito entusiasmado com o meu futuro na equipa", escreveu Sainz, no Twitter. O contrato tem validade por duas temporadas e os responsáveis da escuderia italiana justificam a contratação com "o talento que o piloto já mostrou" nas cinco temporadas que leva de Fórmula 1. Carlos Sainz Jr. já pilotou um carro com motor Ferrari, quando em 2016 o Toro Rosso que conduzia estava equipado com potência da marca. O espanhol foi piloto Toro Rosso entre 2015 e 2017. Nesse último ano, já terminou o campeonato aos comandos de um Renault.

Em 2019, transferiu-se para a Mclaren, onde se preparava para fazer a segunda temporada. A propósito, Sainz sublinha que tem ainda "um ano importante com a McLaren" e ainda espera correr pela equipa em 2020. Com 102 corridas disputadas, o piloto espanhol tem como melhor resultado o 3.º lugar no GP do Brasil de 2019. Na Ferrari, Carlos Sainz Jr. terá Charles Leclerc como companheiro de equipa. Ricciardo na McLaren Em dia de novidades no mercado de pilotos da F1, a McLaren revela que Daniel Ricciardo é o substituto de Sainz. O australiano assina contrato plurianual, de acordo com comunicado da equipa. "Contratar o Daniel [Ricciardo] é um passo em frente no noss plano de longo prazo. Ele trará um dimensão entusiasmante à equipa, ao lado do Lando [Norris]. São grandes notícias para a nossa equipa, parceitos e, claro, para os nossos fãs", disse Zak Brown, diretor executivo da McLaren Racing. Ricciardo, que deixa a Renault F1, agradece o tempo que passou na equipa, e mantém a esperança de ainda correr por ela em 2020. Em relação à McLaren, o autraliano diz que "o póximo capítulo ainda não chegou".