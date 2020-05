Mário Centeno: "Não há nenhuma injeção de capital no Novo Banco sem auditorias"

O ministro das Finanças, Mário Centeno, declarou esta quinta-feira, no Parlamento, que "não há nenhuma injeção de capital no Novo Banco sem auditorias".

"O Novo Banco é uma instituição que tem as portas abertas. O Novo Banco emprega milhares de trabalhadores. O Novo Banco é a guarda das poupanças de milhões de portugueses e é no Novo Banco que dezenas de milhares de empresas portuguesas têm os seus créditos", disse Mário Centeno, na Assembleia da República.

Em resposta à oposição, o ministro das Finanças diz que "não podemos falar do Novo Banco quando queremos falar do BES. Uma coisa é a resolução, outra coisa é a instituição Novo Banco".

"Não permitirei, como ministro das Finanças, que uma instituição bancária com as portas abertas possa ser prejudicada por um debate parlamentar, sem qualquer sentido."

Mário Centeno sublinha que "as auditorias várias, inspeções e comissões de acompanhamento antecedem qualquer injeção de capital e empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução". Por isso, "não há nenhuma injeção de capital no Novo Banco sem auditorias", frisou.

"Podemos e devemos tomar decisões com o máximo de informação disponível, é isso que fazemos, mas não há ausência de controlo neste processo”, declarou o ministro das Finanças.