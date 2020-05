​Um visitante por cada 20 metros quadrados. Conheça as novas regras para visitar um museu

Os museus, monumentos, palácios nacionais e sítios arqueológicos vão reabrir na próxima segunda-feira, Dia Internacional dos Museus, mas com regras diferentes. Esta quarta-feira de manhã, na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, o Ministério da Cultura admitiu que pode haver uma “diminuição de visitantes”. Contudo, “as regras não são fixas”, explicou a secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira.



Aos deputados, Ângela Ferreira indicou que está previsto nas visitas a museus, “uma pessoa por cada 20 metros quadrados”. A responsável do ministério com a tutela do património acrescentou, no entanto que “há uma geografia variável”, em função dos espaços museológicos.

Quanto ao pagamento, será dada prioridade “a visitas de grupos pré-agendadas”, indicou a secretária de Estado adjunta e do património cultural que explicou também que quem se dirigir à bilheteira para as quais já foram comprados “acrílicos” de proteção, deverá optar por pagar com cartão.

Estas regras foram clarificadas na comissão parlamentar em que também a ministra da Cultura falou do desconfinamento dos museus. Graça Fonseca admitiu uma “reabertura progressiva” destes espaços de cultura, onde também há trabalhadores de risco que não vão voltar ao trabalho.

As grutas vão continuar fechadas

“As grutas não vão abrir”, confirmou a secretária de Estado da Cultura no parlamento. Aos deputados, Ângela Ferreira explicou que a questão tem sido levantada ao Ministério da Cultura e que as grutas serão “o único equipamento” da tutela que “não vão abrir”.

Sobre outras regras de segurança, a responsável confirmou que haverá a “colocação de acrílicos nas zonas de atendimento e bilheteiras”. Já quanto a equipamento de proteção individual (EPI), Ângela Ferreira explicou que “não serão disponibilizados todos ao mesmo tempo”. As aquisições destes elementos de proteção nesta fase de pandemia estão a ser “adquiridos até ao final do ano e estão a ser disponibilizados periodicamente”.