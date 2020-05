​Três documentários de Eduardo Breda celebram o teatro online

Três documentários sobre teatro, do realizador e ator Eduardo Breda, vão estar acessíveis a partir do próximo sábado, 16 de maio, e até ao dia 24, domingo, no site filmefreeway.com/EduardoBreda.



“Boa Alma” documenta o percurso iniciado em 2014 por Mónica Calle, a partir dos espetáculos “Os Sete Pecados Mortais”, de Bertold Brecht, e “A Boa Alma”, de Luís Mário Lopes.

“Caos Danado” tem como ponto de partida o acompanhamento do processo de criação do espetáculo “Teoria das 3 Idades”, de Sara Barros Leitão. A partir do arquivo do Teatro Experimental do Porto, desafia a nossa capacidade de evocar e preservar memórias através dos nossos vários tipos de perceção.

Em “O Retrato”, um grupo de atores interpreta as palavras do romance “O Retrato de Dorian Gray”, de Oscar Wilde, debatendo-se com o movimento das palavras e sua adequação ao drama. Em vez de mostrar o processo de ensaios e montagem do espetáculo, este filme envolve-se nas inquietações de uma produção de teatro.