CCB abre ao público dia 18 e prepara programação de verão na rua

Em dois meses, o Centro Cultural de Belém (CCB) passou de Cidade Aberta, a Cidade Digital e agora a Cidade Reaberta. Depois do encerramento obrigatório e travagem a fundo na programação por causa da pandemia de Covid-19, o CCB volta a atividade já esta segunda-feira, dia 18, com a reabertura dos seus espaços. Para o verão já prepara, entretanto, programação ao ar livre.



Nos últimos tempos, o CCB viu-se obrigado encontrar uma solução para manter o contato com o seu público e a programação da Cidade Aberta, transformou-se em Cidade Digital, com o disponibilizar de conteúdos como concertos, espetáculos de dança e teatro, ‘podcast’ e conferências no site do CCB. Isabel Cordeiro, do conselho de administração faz um “balanço muito positivo” deste abrir de uma nova janela e dá como exemplo o concerto dos Divino Suspiro na Páscoa que teve mais de duas mil visualizações.

Mas os ecrãs não substituem a experiências do público ao vivo e a Cidade Digital que deixará em termos futuros algumas sementes, vai transformar-se em CCB Reaberta já a partir de segunda-feira, Dia Internacional dos Museus, data que o Governo apontou para a reabertura de espaços como museus, monumentos e palácios.

Assim, o CCB reabre parte dos seus serviços. Desde logo, a Garagem Sul onde está patente a exposição “O Mar É a Nossa Terra” que terá entrada livre. Depois de dia 18, a exposição estará aberta, de terça-feira a domingo, das 10h00 às 17h00.

Vão passar a estar disponíveis também os serviços de bilheteira (das 15h às 20h) e da Sala de Leitura do Centro de Congressos e Reuniões, esta última, que funcionará de segunda a sábado, entre as 10h00 e as 17h00. O CCB que anuncia a abertura de novas lojas e a reabertura dos seus espaços de restauração, confirma que o Museu Coleção Berardo também reabre ao público.

Nesta fase, o CCB vai também reabrir o Jardim das Oliveiras, a Praça CCB e a instalação do Jardim Vertical no Caminho Pedonal. Estes espaços exteriores estão já a ser pensados como palco para a programação que aí vem.

Em entrevista à Renascença, Delfim Sardo explica que vão ter “uma programação muito formatada para espetáculos ao ar livre”. Segundo o administrador do CCB com o pelouro da programação esta “foi a maneira de responder à necessidade que o público vai ter de ir a espaços abertos, mas também a forma mais interessante de continuar a apresentar espetáculos em condições que possam ser usufruídas pelo maior número de pessoas.”

Sardo sublinha que vão ser respeitadas todas as condições impostas, mas indica que terão “uma programação mais festiva, de verão e mesmo os ciclos de conferências e encontros com a literatura vão ser feitos no espaço exterior, bem como o ciclo de cinema e o programa de concertos”.

Quanto ao #CCBCidadeDigital vai continuar a disponibilizar conteúdos de livre acesso. Até 20 de junho, todos os sábados às 16h00, será apresentado em parceria com a RTP Palco, o ciclo Conversas com História de Raquel Varela. Os próximos convidados serão o ator Ivo Canelas, Álvaro Carvalho, o humorista Ricardo Araújo Pereira, o escritor Joel Neto e o historiador Fernando Rosas.