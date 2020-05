​Castelo de Guimarães reabre segunda-feira

Veja também:

O Castelo de Guimarães, o Paço dos Duques e o Museu de Alberto Sampaio reabrem ao público na segunda-feira, anunciou a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN).



Por coincidir com a celebração do Dia Internacional dos Museus, a entrada é gratuita nesse dia.

De acordo com a DRCN, “os horários, o percurso e os procedimentos de visita serão diferentes dos habituais, seguindo as recomendações do Governo e da Direção Geral de Saúde”.

A reabertura será feita por fases, “que serão determinadas pelas autoridades, pelo que estes horários e procedimentos poderão ser alterados a qualquer momento”, esclarece.