Papa aponta Nossa Senhora de Fátima como modelo de oração e pede-lhe o fim da pandemia

Francisco deixou várias mensagens dedicadas à celebração do 13 de maio. Na audiência desta quarta-feira, encorajou os fiéis “a conhecer e a seguir o exemplo da Virgem Maria” e deixou um conselho, sobretudo, aos fiéis de língua portuguesa.

“Procuremos viver este mês com uma oração diária mais intensa e fiel, em particular, rezando o terço, como recomenda a Igreja, obedecendo a um desejo repetidamente expresso em Fátima por Nossa Senhora”, disse o Papa, acrescentando que “sob a sua proteção, vereis que os sofrimentos e as aflições da vida vos farão menos mal”.

“No aniversário da primeira aparição aos pequenos visionários de Fátima, convido-os a invocar a Virgem Maria para tornar cada um perseverante no amor a Deus e ao próximo. Dirijo um pensamento especial aos idosos, aos jovens, aos doentes e aos recém-casados… recorram constantemente à ajuda de Nossa Senhora, pois nela encontramos uma mãe carinhosa e terna, um refúgio seguro na adversidade. A minha bênção a todos!"

Ao invocar a memória litúrgica de Nossa Senhora de Fátima, Francisco recordou aos fiéis polacos as várias aparições e a sua mensagem transmitida ao mundo, bem como o atentado a São João Paulo II que, na salvação da sua vida, via a intervenção materna da Virgem Santa.

Por intercessão do Coração Imaculado de Maria, o Papa pediu a Deus “a paz para o mundo, o fim da pandemia, o espírito de penitência e a nossa conversão”.

No final da audiência, dirigindo-se aos italianos, Francisco convidou também, a propósito do aniversário da primeira aparição aos pastorinhos de Fátima, “a invocar a Virgem Maria, para que nos faça perseverantes no amor a Deus e ao próximo”.

Francisco lembra estudantes e professores

Antes da audiência, durante a missa matinal que realiza na Casa Santa Marta, Francisco elogiou alunos e professores que devido à pandemia encontraram novos caminhos no ensino

“Oremos hoje pelos estudantes, os alunos que estudam e os professores que precisam encontrar novas maneiras de avançar no ensino: que o Senhor os ajude nesse caminho, lhes dê coragem e também um grande êxito”, disse.

A pandemia fez com que escolas, universidades e outros estabelecimentos de ensino de muitos países do mundo fechassem por mais de dois meses e, em alguns países, não voltarão a abrir até ao novo ano letivo, em setembro.

Na próxima segunda-feira, as missas com os fiéis serão retomadas em Itália, depois de terem sido suspensas, como em muitas outras partes do mundo, para evitar multidões e o contágio pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19.