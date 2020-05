Lisboa. Concerto dedicado a Nossa Senhora esta quarta-feira na Capela do Rato

Para celebrar o 13 de Maio, a Capela do Rato promove ao fim da tarde um "concerto de vésperas" dedicado a Nossa Senhora."



"Nesta época de isolamento social, pedimos à Virgem Maria a sua proteção e bondade. Partilhamos, através desta singela expressão artística, a nossa esperança e gratidão", refere uma nota da Capela de Nossa Senhora da Bonança.

O concerto será interpretado pelo grupo "Passione", constituído por João Mendonza, na voz, e Carlos Barreto Xavier, no piano e na composição musical.

Os dois músicos "interpretarão composições da sua autoria e do repertório clássico dedicadas a Nossa Senhora".

Este grupo musical ofereceu ao Papa Francisco, por ocasião do Centenário das Aparições de Nossa Senhora aos Pastorinhos, em Fátima, em Maio de 2017, "uma composição original da Oração Mariana Avé Maria".

"Esta obra foi apresentada pela primeira vez numa liturgia celebrada na Capela do Rato pelo, à época, padre Tolentino de Mendonça. Integrou, com ajuda do Reverendíssimo Bispo de Setúbal, D. José Ornelas e através da Conferência Episcopal, as Oferendas Oficiais do Estado Português, tendo sido entregue ao Santo Padre pelo Presidente da República".

O comunicado refere ainda que em 2018, o grupo "Passione" recebe do Santo Padre uma Bênção Apostólica. A 31 de outubro do mesmo ano, e a convite do Estado do Vaticano, participa na Audiência Geral, na Praça de São Pedro. Neste encontro, tiveram a honra de entregar ao Papa, em mão, o álbum homónimo. A 1 de Novembro, foi realizado um concerto na Igreja de Santo António dos Portugueses, a convite de Monsenhor Agostinho Borges e Monsenhor Rino Passigato.

O concerto poderá ser seguido através do site da Capela do Rato e através do facebook.

Pode recordar aqui a composição "Avé Maria", dos "Passione".