Houve "peregrinação às portas do recinto"

Impedidas de entrar no recinto de oração, algumas pessoas permaneceram junto às entradas a acompanhar, ao longe, as cerimónias desta peregrinação de maio.



"Nós não vimos por causa das multidões". Ana costuma vir todos os anos a Fátima em peregrinação, mas, este ano, o cenário com que se deparou é diferente. “É triste, é uma pena”. Na noite de terça-feira, não esteve cá, mas hoje decidiu vir, não sabe bem porquê. “Achei que devia vir”, disse, apenas, à Renascença.

"Nós não vimos por causa das multidões, vimos por causa de Nossa Senhora e ela continua aqui. É o dia 13”, acrescenta, mais adianta.

"Nada acontece por acaso"

Também Paulo costuma acompanhar de perto as celebrações de maio. Já reformado e residente em Fátima, lamenta que, este ano, não tenha podido entrar no recinto de oração, mas quis estar em comunhão com a celebração. Por isso, juntou-se ao grupo de mais de dez pessoas que se posicionou na entrada ao lado da casa Nossa Senhora do Carmo e daí acompanhou a celebração.

"É uma pena ser assim, mas temos de aceitar, devido à circunstância que estamos a viver”, diz o fatimense. "Esperamos seja a última vez que as cerimónias são assim."

O facto de estar de fora do recinto não o faz sentir-se afastado. Pelo contrário, diz sentir-se “em comunhão com Nossa Senhora, a Igreja e com todos aqueles que não podem vir".