13 de maio. Reveja a Missa da Solenidade de Nossa Senhora de Fátima

A Missa da Solenidade de Nossa Senhora de Fátima, presidida pelo cardeal D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima, decorreu esta quarta-feira de manhã, no Santuário de Fátima.

As celebrações terminam com a tradicional Procissão do Adeus.

O 12 e 13 de maio assinala a primeira aparição de Nossa Senhora aos três Pastorinhos, em maio de 1917. Este ano, pela primeira vez na sua história, o Santuário de Fátima celebra a data sem peregrinos, devido às restrições sanitárias, como anunciou a 6 de abril o cardeal D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima.

Reveja a cerimónia na íntegra: