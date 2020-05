13 de maio em Fátima, antes e depois da pandemia. Veja as diferenças

Coloque o rato na seta central e arraste para a esquerda e para a direita para ver as diferenças





Veja também:

Em 2017, por ocasião do centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, o número de peregrinos a participar nas celebrações organizadas pelo Santuário bateu recordes. Ao longo de todo o ano, foram 9,4 milhões os peregrinos a deslocar-se a Fátima para participar.

Só nos dias em que o Papa Francisco visitou Portugal, foram cerca de 500 mil os peregrinos presentes, simultaneamente.

Pelo contrário, este ano, o recinto do Santuário de Fátima esteve vazio.

Na noite de 12 para 13, apenas três leigos foram escolhidos para representar os peregrinos que em vários pontos do mundo.

D. António Marto disse mesmo que aquilo que costuma ser um “mar de luz” nas noites de 12 de maio, transformou-se num “deserto escuro”.



Já a cerimónia da manhã desta quarta-feira contou com representantes dos médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, bombeiros e Instituições de Solidariedade Social de acolhimento aos idosos, como forma de “reconhecer e agradecer” o seu trabalho.





Coloque o rato na seta central e arraste para a esquerda e para a direita para ver as diferenças





Antes da Missa da Solenidade de Nossa Senhora de Fátima foi rezado o rosário, na Capelinha das Aparições, onda duas crianças entregaram um ramo de flores, “ramalhete espiritual” oferecido pelo Apostolado Mundial de Fátima que foi colocado junto da imagem de Nossa Senhora, representando também os emigrantes e os peregrinos dos diversos continentes.

O cardeal D. António Marto recordou os emigrantes, unidos a Fátima através da Comunicação Social, e, como faz sempre, aos mais pequeninos, “amiguitos e amiguitas”, pedindo-lhes que rezem “pela humanidade”.

O Recinto de Oração está encerrado desde a tarde do dia 12 até ao final da manhã desta quarta-feira, devido às regras sanitárias definidas pelo Governo no contexto da declaração do estado de calamidade pública, em articulação com a Conferência Episcopal Portuguesa.

A tradicional Procissão do Adeus não contou, este ano, com os milhares de lenços brancos, mas teve a presença simbólica de 20 bandeiras de países de todos os continentes, diante da imagem de Nossa Senhora, transportado pelos vigilantes do Santuário.