PSD. Rui Rio cancela festas do Pontal e do Chão da Lagoa

"Seguindo as regras do bom senso, e de respeito pela lei e pela saúde de todos nós, o PSD decidiu não realizar nenhuma das suas festas de Verão. Só com disciplina e unidade conseguiremos vencer a covid-19", escreveu Rui Rio na rede social Twitter, juntando-se assim à decisão do PSD/Madeira, que já tinha anunciado, a 16 de abril, o cancelamento das festas do Chão da Lagoa e da rentrée na ilha do Porto Santo.

O presidente do PSD anunciou esta quarta-feira a decisão de cancelar as tradicionais festas sociais-democratas do Pontal, no Algarve, e do Chão da Lagoa, na Madeira, devido à covid-19.

Nos últimos dias, tem gerado controvérsia a eventual realização, em setembro, da tradicional 'rentrée' do PCP, a Festa do Avante!. O secretário-geral do PCP já veio rejeitar que a festa comunista possa ser colocada em pé de igualdade com os festivais de música interditados pelo Governo. Jerónimo de Sousa garante, no entanto, que o partido não tem uma "posição fechada" sobre a sua realização, acrescentando que "os comunistas portugueses são muito criativos".

Desde que Rui Rio é líder do PSD, a Festa do Pontal passou do meio para o fim do mês de agosto, e ganhou um caráter mais popular, com um torneio de futebol e jogos tradicionais, além do discurso político do líder.

Esta festa começou em 1976, com Francisco Sá Carneiro, num pinhal na zona do Pontal, próxima do aeroporto de Faro. O nome ficou, mas o local já mudou várias vezes, mantendo-se, porém, sempre no Algarve.