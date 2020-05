João Soares apoia recandidatura "óbvia" de Marcelo e desdramatiza caso Centeno, a quem o país "deve muito"

De visita à Autoeuropa esta terça-feira, o primeiro-ministro disse esperar regressar, no futuro, àquela unidade industrial já com Marcelo num novo mandato.

Confrontado com as declarações, João Soares sugere que a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa é “absolutamente óbvia”.

"No quadro que temos tido pela frente, parece-me absolutamente óbvio. Eu avalio de uma forma extremamente positiva aquilo que tem sido o papel do Presidente da República. E acho que ele tem sido muito importante também no contexto daquilo que tem sido o trabalho altamente meritório do Governo dirigido por António Costa”, defende.