Costa quer voltar à Autoeuropa no próximo mandato de Marcelo

O primeiro-ministro, António Costa, quer regressar à fábrica da Autoeuropa, em Palmela, no próximo mandato do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que ainda não confirmou a recandidatura.

"Estabeleceu-se uma nova tradição de que o primeiro-ministro e o Presidente da República vêm em conjunto à Autoeuropa. Foi assim em 2016, no primeiro ano de mandato do senhor Presidente da República, foi agora também no último ano do atual mandato", começou por referir António Costa, com Marcelo Rebelo de Sousa junto a si, durante uma visita à Autoeuropa.

"Foi-nos lançado o desafio que, da próxima vez que viermos cá, devíamos partilhar com os colaboradores da Autoeuropa uma refeição no refeitório. Como não há duas sem três, cá havemos de voltar outra vez. Eu disse na altura que tinha uma boa data simbólica a propor para fazermos essa terceira visita em conjunto e para partilharmos essa refeição. Se viemos cá no primeiro ano de mandato do senhor Presidente, se viemos cá no último ano do atual mandato do senhor Presidente, a terceira data é óbvia: é no primeiro ano do próximo mandato do senhor Presidente", declarou o primeiro-ministro.

Marcelo diz que "cá estaremos"

Na sua intervenção, o Presidente da República deixou uma palavra de confiança na capacidade dos portugueses ultrapassarem esta nova crise causada pela pandemia de Covid-19 e disse que "cá estará" nos próximos anos.

"Nós vamos continuar a confiar nos portugueses. Nós vamos ultrapassar esta pandemia e os efeitos económicos e sociais, este ano, no ano que vem, nos anos próximos. Eu cá estarei e cá estaremos todos, porque isto é um espírito de equipa que se formou e que nada vai quebrar, cá estaremos este ano e nos próximos anos a construir um Portugal melhor", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionado pelos jornalistas se tem vontade de se recandidatar, o Presidente da República respondeu: "é prematuro estar agora a falar dessa matéria, o que importa neste momento é a vontade de trabalharmos em conjunto".