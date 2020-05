Veja o número de casos de Covid-19 por concelho. Amadora é o município com maior aumento de infetados

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 1.811 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1.461), Porto (1.306) e Matosinhos (1.217). Dos 221 concelhos com pelo menos três casos confirmados de Covid-19, 177 não registam aumento no número de infetados face ao dia anterior. Sabendo que a contabilização não será relativa ao total dos casos – nem acompanhará em simultâneo os dados reportados pelas autarquias - a DGS optou por disponibilizar apenas dados do SINAVE, sistema nacional de vigilância epidemiológica.

O boletim diário da Direção-Geral de Saúde revela que Portugal regista 1.175 óbitos (mais 12 em 24 horas) e 28.132 casos positivos por novo coronavírus. O relatório desta quarta-feira adianta que recuperam 3.182 pacientes (mais 169). Estão hospitalizados 692 doentes (menos 17), dos quais 103 nos cuidados intensivos (menos 10). O número de pacientes internados é o mais baixo desde 31 de março, quando estiveram hospitalizados 627 doentes infetados com Covid-19. A região Norte é a que regista o maior número de mortos (667), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (257), do Centro (221), do Algarve (14), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de terça-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.