Reabertura das creches. DGS reduz crianças por sala, mas amplia margem de manobra dos educadores

A versão final das orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) para a reabertura das creches esclarece que o distanciamento social não deve comprometer as normais atividades lúdico-pedagógicas. Já a entrada dos pais volta a ser possível, ainda que deva ser evitada. DGS quer um número reduzido de crianças por sala e que os brinquedos sejam higienizados várias vezes por dia.



O documento de orientação destinado às creches e amas – com regresso à atividade previsto para 18 de maio, mesmo que não tenham crianças suficientes – evidencia que a DGS teve em conta alguns dos alertas dos educadores de infância e outros especialistas.

O texto final acaba por aliviar alguns aspetos mais constrangedores de interação e organização do ambiente nas creches, de uma forma geral, sem deixar de sublinhar o cuidado extremo que deve ser tido em conta no regresso das crianças às creches.

No âmbito das medidas gerais, a orientação oficial do Governo, através da DGS, surge aligeirada, por exemplo, na redução do número de crianças por sala e na maximização do distanciamento entre crianças, que deve ser aplicado na maior parte das atividades.

Já encarregados de educação deixam de estar proibidos de entrar nas creches. O documento final mantém, todavia, que as crianças devem ser entregues e recebidas pelos encarregados de educação à porta do estabelecimento, evitando, sempre que possível, a sua circulação dentro da creche.

Na sua versão final, a orientação da DGS deixa de conter normas especificamente dirigidas às amas, aplicando-se de uma forma geral a creches, creches familiares e amas.