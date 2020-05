​Liga contra o Cancro doa 500 mil euros ao IPO Lisboa para testes Covid

O Núcleo Regional Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro vai doar 500 mil euros ao Instituto de Oncologia de Lisboa para a compra de reagentes para testes de despiste da covid-19 a doentes e profissionais do Instituto.



O reforço dos testes visa garantir um desconfinamento seguro no maior centro oncológico da região sul do país, onde trabalham 1900 pessoas e que recebe por ano cerca de 14 mil novos utentes, além dos 57 mil doentes em tratamento ou vigilância.

O presidente do Núcleo Regional do Sul, Francisco Cavaleiro Ferreira, diz que esta verba visa garantir que “todos os doentes oncológicos em tratamento no IPO e os seus profissionais de saúde terão os recursos para que possam ser testados, salvaguardando assim a sua segurança”.

Por sua vez, o presidente do Conselho de Administração do IPO Lisboa, João Oliveira, explica por que razão a realização de testes em larga escola é fundamental naquela unidade de saúde: “Só se conseguem otimizar os circuitos de doentes e os procedimentos dos profissionais para a proteção relativamente à infeção, se os infetados forem prontamente identificados e os respetivos contactos rastreados, o que envolve a realização de testes de forma quase sistemática."

O IPO de Lisboa está a testar todos os doentes que iniciam tratamentos de quimio e de radioterapia, que vão realizar cirurgia ou exames médicos invasivos (endoscopias e broncoscopias, entre outros), bem como a todos os doentes internados. Os testes também são realizados aos profissionais de saúde.