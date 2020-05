Graça Freitas anuncia que ainda não há infetados nas creches

O momento do sono é também alvo de alterações: "Criamos regras, como a distância de um metro e meio por cabeça, é mais fácil de fazer se tivermos as crianças viradas em sentidos opostos, de forma a ter os seus sistemas respiratórios mais afastados".

"As regras são um conjunto de boas práticas, queremos permitir as atividades lúdicas, mas desinfetar os brinquedos com frequência, não permitir que tragam brinquedos de casa. Queremos permitir esse crescimento harmoniosos, mas com regras e isso pode fazer-se", diz.

A Diretora-Geral da Saúde voltou a esclarecer as medidas nas creches e garante que as crianção vão poder brincar.

"Os testes ainda estão a ser feitos, ainda não terminaram e há zonas do país em que está mais adiantado. Até à data ainda não temos reporte de casos positivos. Onde não há circulação comunitária do vírus, não esperamos encontrar casos positivos nos rastreios", disse, em conferência de imprensa.

Funerais vão ser alterados

A DGS quer reduzir as imposições de pessoas presentes nos funerais, para que as famílias possam fazer o luto.

"Vamos alterar para garantir a dignidade do luto na hora da morta, porque a família e os amigos têm direito ao luto e às cerimónias fúnebres. Mas queremos conciliar isto com o risco de transmissão. Há uma série de regras definidas, e são as entidades que gerem os cemitérios e crematórios que tomam a decisão sobre máximo de pessoas, mas queremos respeitar a presença da família", diz.

Graça Freitas foi ainda questionada sobre a possível transmissão comunitária em Setúbal, mas explicz que as cadeias de transmissão podem até estar inativas.

"Tivemos uma fábrica com um foco, com 42 trabalhadores infetados, que viviam no Montijo, Barreiro, Alcochete, Moita e Setúbal. Apareceram mais 5 casos no Montijo, 3 na Moita e 3 no Barreiro. Há pequenas cadeiras identificadas, mas não quer dizer que estejam ativas, porque os contactos destas pessoas estão em isolamento, é possível que estejam interrompidas", diz.

De acordo com o último boletim da DGS, Portugal contabiliza 28.132 casos positivos de Covid-19, 3.182 casos recuperados e 1.175 mortos devido ao novo coronavírus.

Em todo o mundo, a Covid-19 já infetou mais de 4,3 milhões de pessoas e matou cerca de 293 mil. Os Estados Unidos da América são o país mais afetado, com mais de 1,4 milhões de infetados e 83 mil mortos.

Espanha (271.095), Rússia (242.271), Reino Unido (226.463) e Itália (221.216) completam a lista dos cinco países com mais casos registados em todo o mundo. Portugal ocupa a 23ª posição nesta lista