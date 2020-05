Covid-19. Época balnear ainda sem regras definidas

Veja também:

Graça Freitas explica que a Direção-Geral da Saúde (DGS) ainda não terminou o plano de contingência e limitações da época balnear deste verão. Em conferência de imprensa, a Diretora-Geral da Saúde explica que o trabalho está ainda em desenvolvimento.

"Muitas instituições estão a dar o seu parecer técnico, que é baseado na avaliação do risco e em propostas de soluções. Pela parte da saúde, esse trabalho ainda não foi terminado", explica.

A época balnear habitualmente arranca no início de junho na maioria dos concelhos do país, uma data que poderá ser adiada para mais tarde, de forma a evitar o contágio da Covid-19.

De acordo com o plano de desconfinamento apresentado pelo Governo, as praias estão apenas abertas para prática de desportos náuticos, pesca de lazer, passeios e outras atividades físicas.

A coordenadora do Programa Bandeira Azul admitiu, à Renascença, que seja possível a utilização de máscara por todas as pessoas que utilizem as praias a partir do dia 1 de junho.

Segundo Catarina Gonçalves, o uso de máscara ainda não está fechado, mas se “a tendência é para usarmos em todos os lugares públicos, inclusive nos passeios, penso que é lógico na praia porque estamos num grande passeio, temos de passar pelos mesmos locais”.