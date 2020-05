Bombeiros vão receber mais quatro euros por dia

Perto de 12 mil operacionais para combater os incêndios

No âmbito do Plano de Operações Nacional para o Coronavírus, as despesas resultantes da ativação do dispositivo de reforço ao socorro e apoio sanitário foram incluídas na Diretiva Financeira, bem como os gastos realizados nas Bases de Apoio Logístico, de modo a garantir o cumprimento das normas para minorar o risco de contágio e de propagação da covid-19.

Para este ano de 2020, o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR 2020) prevê uma mobilização de 11.827 operacionais entre 1 de julho e 30 de setembro, dos quais 5.660 são bombeiros.

Em 2019, as despesas com pessoal dos corpos de bombeiros, no âmbito do DECIR, ascenderam a cerca de 26 milhões de euros, enquanto as despesas com alimentação totalizaram cerca de 800 mil euros. As despesas com reposições e reparações de veículos, bem como despesas com danos com equipamentos, ascenderam a um montante aproximado de 7,5 milhões de euros.

A Diretiva Financeira, que entra em vigor na próxima sexta-feira, dia 15 de maio.