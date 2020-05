Balanço DGS. Portugal regista 1.175 mortes (mais 12) e 28.132 infetados (mais 219)

O boletim diário da Direção-Geral de Saúde revela que Portugal regista 1.175 óbitos (mais 12 em 24 horas) e 28.132 casos positivos por novo coronavírus.

Segundo estes dados, estão hospitalizados 692 doentes (menos 17), dos quais 103 nos cuidados intensivos (menos 10). O número de pacientes internados é o mais baixo desde 31 de março, quando estavam hospitalizados 627.

Na conferência de imprensa, o secretário de Estado da Saúde revelou que desde o início de março já foram realizados mais de 566 mil testes. Mas entre 1 e 11 de maio a média diária é 12.600. António Lacerda Sales aproveitou para adiantar que Portugal está “entre os países que mais testes de diagnóstico fazem à Covid-19” .

O mesmo responsável avançou que o Governo está a analisar imunidade à na população. “O primeiro estudo transversal do Instituto Nacional de Saúde já está no terreno e vista testar a imunidade contra o vírus na população portuguesa.”

Questionada sobre a reabertura das creches, a diretora-geral da Saúde disse acreditar que as regras impostas vão ser cumpridas. “São regras relativamente simples. Não impedindo as brincadeiras, minimizam os riscos. Creio que não vai ser difícil para as creches cumprirem as indicações.”

Quanto às novas regras para a época balnear, Graça Freitas afirmou que “o parecer técnico é com avaliação do risco e com proposta de soluções. Da parte da saúde, o trabalho ainda não foi terminado”, esclareceu.



O relatório desta quarta-feira mostra que recuperam 3.182 pacientes (mais 169).



A região Norte é a que regista o maior número de mortos (667), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (257), do Centro (221), do Algarve (14), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de terça-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.