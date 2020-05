Número de mortes diárias em Espanha continua a subir

Veja também:

O número de mortes por dia devido à Covid-19, em Espanha, voltou a subir, esta quarta-feira, com registo de novos 184 óbitos, face aos 176 do dia anterior. Com isto, o número total de óbitos ascende a 27.104.

Ainda assim, este é o quinto dia consecutivo em que o número de mortes por Covid-19, em 24 horas, se mantém abaixo dos 200.

Por outro lado, foram dadas mais 1.843, o que significa que o número total de recuperações ultrapassa a barreira dos 140 mil (140.823). Com 439 novos contágios, o número de casos confirmados do novo coronavírus, em Espanha, desde o início da pandemia, sobe para 228.691.

Espanha é o terceiro país do mundo com mais casos confirmados do novo coronavírus, atrás dos Estados Unidos da América (1.369.964) e da Rússia (232.243), e o quinto com mais mortes, depois de EUA (82.387), Reino Unido (32.769), Itália (30.911) e França (26.994).

A nível global, a Covid-19 já infetou mais de 4,2 milhões de pessoas, das quais morreram quase 292 mil e recuperaram quase 1,5 milhões.