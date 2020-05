Novo coronavírus "pode ser endémico" como o VIH e "nunca desaparecer", diz OMS

Por sua vez, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, acrescentou: "A trajetória [do novo coronavírus] está nas nossas mãos, é um assunto de todos e todos devemos contribuir para acabar com esta pandemia".

Ainda assim, o especialista em emergências da OMS garante que o mundo tem, agora, algum controlo sobre como lidar com a doença, embora isso exija um "grande esforço", mesmo que uma vacina seja encontrada - uma perspetiva que Mike Ryan descreveu como um "massivo tiro no escuro”.

Os governos de todo o mundo debatem-se com a questão de como reabrir as suas economias enquanto ainda tentam conter a propagação do vírus, que já infecto quase 4,3 milhões de pessoas em todo o mundo e levou a mais de 291 mil mortes. A União Europeia, por exemplo, pretende reabrir gradualmente as fronteiras dentro do bloco que foram fechadas por causa da pandemia, dizendo mesmo que não é tarde demais para salvar parte da temporada turística de Verão e ainda manter as pessoas seguras.

Mas especialistas em saúde pública afirmam que é necessária extrema cautela para evitar novos surtos. Mike Ryan, da OMS, diz que abrir fronteiras terrestres é menos arriscado do que facilitar as viagens aéreas, o que seria um "desafio diferente".