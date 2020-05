Fronteiras entre Alemanha e Áustria reabertas a 15 de junho

Veja também:

Os controlos fronteiriços entre Áustria e Alemanha, restabelecidos em março como medida de contenção do risco de propagação do novo coronavírus, serão levantados a partir de 15 de junho, confirmou a ministra do Turismo austríaca, em declarações à televisão ORF, esta quarta-feira.

Elisabeth Koestinger informou que a reabertura das fronteiras entre os dois países será feita em duas fases. Algumas das restrições serão anuladas já esta sexta-feira, mas só a 15 de junho é que o controlo será, definitivamente, levantado.

Durante este período, iniciado a 16 de março, os dois países continuaram a permitir a circulação de transportes de mercadorias e de trabalhadores transfronteiriços, sempre com a necessária apresentação de certificado médico comprovativo de que a pessoa faz teste à Covid-19 com resultado negativo.

Já na terça-feira, o chanceler Sebastian Kurz tinha adiantado, também à ORF, que pretende levantar algumas das restrições na fronteira com a Suíça. O líder do Governo austríaco informou que o levantamento definitivo dos controlos deve, tal como no caso alemão, ser levantado, em definitivo, em junho.

A Áustria mantém, ainda, fronteiras encerradas com Itália, Liechtenstein, República Checa, Eslováquia e Hungria.