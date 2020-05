Covid-19. Primeiros países europeus a desconfinar sem impacto nos contágios

Os primeiros países na Europa a levantar restrições, em abril, continuam a registar menos casos de infeção, embora todos estejam entre os que foram, desde o início, menos afetados pela pandemia associada ao novo coronavírus.

República Checa, a 7 de abril, Áustria, a 14, Dinamarca, a 15, e Noruega, a 20, foram os primeiros na Europa a levantar algumas das limitações impostas para controlar a pandemia da covid-19, nuns casos reabrindo o pequeno comércio e as creches, noutros voltando a permitir a saída à rua e as deslocações.

Na primeira semana de abril, quando anunciaram o princípio do processo de desconfinamento, estes países eram dos menos atingidos na Europa, longe de Itália ou Espanha, os mais afetados.

Mais de um mês depois, os números da Organização Mundial de Saúde (OMS) relativos a 54 países do continente europeu colocam estes quatro países entre o 18.º e 23.º lugares, numa lista que começa no Estado com mais casos (Federação Russa) para o que tem menos casos (Vaticano). Nessa lista, Portugal está em 11.º lugar.