Competições nacionais de ténis regressam já em junho

Depois de terem sido retomados os treinos de ténis, permitidos desde o início do desconfinamento, a 4 de maio, a competição também está prestes a voltar, pelo menos no nosso país.



Em entrevista a Bola Branca, o presidente da Federação Portuguesa de Ténis anuncia o regresso das provas já em junho.

"Internacionalmente, ATP, WTA e a ITF suspenderam todos os torneios até 12 de julho. Esta semana será feito novo ponto de situação. Vão decidir se irão prorrogar a suspensão da atividade ou não. Estou convencido que, a partir de agosto, a atividade será retomada a nível internacional. Em Portugal, penso que durante o mês de junho já conseguiremos realizar algumas competiçôes. Há muito menos público e penso que, com todas as precauçôes, será possível retomarmos as provas", refere.

Vasco Costa realça a "alegria" dos jogadores por voltarem a treinar depois duma paragem de cerca de dois meses.

João Sousa já trabalha

Nestas declaraçôes a Bola Branca, o presidente da Federação Portuguesa de Ténis fala, particularmente, de João Sousa. O melhor tenista português de sempre já recomeçou a trabalhar e vai voltar ainda mais forte, acredita o dirigente.

"O João é um atleta de alta competição e esta paragem, obviamente, não foi boa para ele como não foi para ninguém. Mas sei que ele se tem preparado e acredito que ele vai voltar ainda com mais força. Estou convicto de que ele chegará muito próximo do seu recorde pessoal no 'ranking' ATP", adianta.

João Sousa ocupa, atualmente, a posição 66 na classificação mundial. Atingiu melhor "ranking" da sua carreira em maio de 2016, quando chegou ao 28.º lugar.

Por fim, a maior prova nacional de ténis, o Estoril Open. A edição de 2020 não irá acontecer, o evento foi adiado para 2021, e terá um cartaz atrativo, como aconteceria este ano.

"O Millenium Estoril Open é uma referência no panorama internacional e considerado um dos melhores, senão o melhor do mundo na sua categoria [ATP 250]. Vai depender do calendário, mas há condiçôes para termos, em 2021, um quadro de atletas muito parecido ao que estava planeado para este ano", conclui Vasco Costa.