Carlos Móia espera menos participantes na Meia Maratona adiada

"A maioria dos que estavam inscritos, mais de 90%, acham muitíssimo bem. Antes de cancelarmos, já tínhamos avisado a elite e não tivemos que pagar nada. Em princípio, a super elite - que estava em segredo - passará toda para o próximo ano. Possivelmente com algumas alterações", faz notar o presidente do MCP, ao mesmo tempo que explica que o "voucher" de participação na corrida é válido até 2022.

"Será que já nos deslocamos sem problema nenhum?", começa por questionar o organizador, que pensa que "a tendência é baixar [o número de atletas participantes]. Se estivermos muito restritos a nível nacional, baixará drasticamente. Todas as provas baixarão drasticamente, pelo menos as grandes".

A convicção do presidente do Maratona Clube de Portugal (MCP) foi expressa esta quarta-feira à tarde, durante uma videoconferência.

Mesmo com o adiamento da mítica "Meia" de Lisboa - que comemora 30 anos de existência e percorre a Ponte 25 de Abril - para maio do próximo ano, Carlos Móia prevê uma quebra no número de participantes.

Corridas virtuais ainda este mês

O Maratona Clube de Portugal vai promover sete corridas virtuais gratuitas, de diversas distâncias, entre 22 de maio e 5 de julho, para promover a atividade física, na impossibilidade de realizar provas de estrada.

Trata-se de um conceito em que as pessoas correm por si, independentemente do dia e do local onde estejam. A seguir, comunicam os tempos obtidos. Uma "espécie" de provas "avulsas", mas todas interligadas devido à inscrição prévia que cada atleta fez via internet.

"Os corredores têm que entrar em 'mcpvirtualraces.com' e têm três dias para fazer as provas. Espero [atletas] de todos os países da Europa. Não é competitivo e pode haver mais ou menos seriedade, já que podem fazer [a corrida] de patins, bicicleta, etc", afirma Carlos Móia, que admite, consoante a adesão, reeditar estas corridas no outono, mas aí já com um carácter solidário.