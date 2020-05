Marítimo com resultados negativos para Covid-19

Veja também:

Os jogadores do plantel principal, equipa técnica e “staff” do Marítimo tiveram resultados negativos aos testes de rastreio ao Covid-19, realizados na segunda-feira, informa o clube da I Liga portuguesa de futebol.

Os testes "zaragatoa/PCR com colheita nasofaríngea" foram feitos nos balneários do Estádio do Marítimo, no Funchal, na segunda-feira, e deram negativo, "o que atesta os elementos integrantes dos trabalhos da equipa principal para o exercício das suas funções", salienta o comunicado publicado no sítio oficial do emblema madeirense.

Os resultados surgiram um dia antes do previsto, na segunda semana de trabalho do Marítimo no relvado, com vista à preparação para o regresso do campeonato, agendado para 4 de junho.

Vários clubes confirmaram testes positivos: Benfica, V. Guimarães, Famalicão, Moreirense e Belenenses.

Os campeonatos de futebol de França e da Holanda foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede na Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 4 de junho.

Portugal contabiliza 1.175 mortos associados à covid-19 em 28.132 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia. Relativamente ao dia anterior, há mais 12 mortos (+1,%) e mais 219 casos de infeção (+0,8%).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 292 mil mortos e infetou mais de 4,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.