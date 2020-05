"Há 'know-how', há instalações, há localização, há tudo". Aveiro já se entusiasma com possibilidade de receber final da Taça

"Há 'know-how', há instalações, há localização, há tudo. Aveiro é uma cidade fantástica. A Câmara Municipal está sempre ao lado do desporto e não complica. Para nós, receber a final da Taça de Portugal seria uma enorme alegria. Vamos ver, vamos ter essa expetativa mas vamos também manter os pés bem assentes no chão", começa por dizer o líder da AF Aveiro.

Aveiro sabe receber futebol. É com esta garantia e com entusiasmo que o presidente da Associação de Futebol de Aveiro declara, em Bola Branca , que o Municipal aveirense está pronto a ser alternativa ao Jamor para a final da Taça de Portugal.

Futebol e autarquia unidas em prol do desporto

Nem sempre futebol e autarquias estão em sintonia mas essa simbiose respira-se para os lados de Aveiro.

Associação e câmara uniram-se para apresentar uma candidatura junto da Federação em finais de março, tal como revelou também Ribau Esteves a Bola Branca.

Tudo para que a localidade pudesse ser solução para concluir a temporada, quer da Taça de Portugal, quer da própria Primeira Liga.

"Quando nos lembrámos disto, falei com o presidente Ribau Esteves e ele ficou de pronto do nosso lado. Candidatámo-nos e continuamos abertos a todas essas soluções. Se for necessário, Aveiro acolherá jogos", completa Arménio Pinho, numa altura em que Aveiro é também hipótese para figurar no mapa dos estádios validados pela Direção Geral de Saúde para a reta final da Primeira Liga.