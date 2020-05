Famalicão jogará em Barcelos. Santa Clara e Belenenses SAD na Cidade do Futebol

Começam a definir-se os estádios que vão receber as dez jornadas em falta da primeira liga de futebol. O Santa Clara e a Belenenses SAD escolheram a Cidade do Futebol, em Oeiras, para realizarem os seus encontros na condição de equipa visitante, mas há mais equipas que equacionam jogar nas instalações da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Entre elas, apurou a Renascença, está o Vitória de Setúbal que poderá não ter o seu estádio aprovado pela Direção-Geral da Saúde que, em conjunto com Liga e FPF, irá fazer vistoria a todos os estádios da Primeira Liga.

Já o Famalicão chegou a um acordo com o Gil Vicente e vai realizar os seus encontros em casa no Estádio Cidade de Barcelos.

As equipas que não têm condições para jogar nos seus campos estão a encontrar soluções. As já anunciadas deitam por terra o plano de apenas se jogar nos estádios do Euro 2004. FC Porto, Benfica, Braga, Sporting, Vitória de Guimarães, Gil Vicente, Boavista e Marítimo são clubes que deverão ter condições para receber os jogos nos seus estádios.

Marítimo pretende jogar na Madeira

No caso dos madeirenses, no entanto, as deslocações aéreas poderão levar, tal como vai acontecer com o Santa Clara, a uma mudança temporária de "sede" para o continente. Em declarações à RTP Madeira, já depois de conhecida a data de 4 de junho para reinício da competição, o presidente do Marítimo voltou a defender que há condições para o clube usar o Estádio dos Barreiros.

"Com o trajeto aeroporto, hotel, jogo e retorno, sem existir contacto com outras pessoas, apenas com intervenientes estritamente necessários, acho que não traz nenhuma consequência negativa à região", considera Carlos Pereira.

Sobre a retoma da Primeira Liga, o dirigente defende que "era preferível começarmos em setembro ou outubro".