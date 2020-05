Medidas para enfrentar pandemia vão ter impacto de 13,35% do PIB

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) estima que as medidas financeiras adotadas para enfrentar as consequências económicas da pandemia vão ter um impacto de 13,35% do PIB.

São cerca de 28,3 mil milhões de euros, mais 1,5 pontos percentuais do que o considerado pelo Governo.

Na análise ao programa de estabilidade, a unidade que dá apoio aos deputados alerta ainda para os riscos na transparência da informação sobre política orçamental e nas consequências que uma intervenção na TAP pode ter.

“A UTAO deixa um pedido ao Ministério das Finanças em nome da transparência e da boa gestão das finanças públicas. Já o canalizou pelos canais técnicos apropriados. Apela-se a uma inovação no registo contabilístico que promova a segregação do relato financeiro das medidas Covid-19 no seio das contas de cada subsector e da conta consolidada das Administrações Públicas”, pode ler-se no documento.

O Governo apresentou o Programa de Estabilidade na quinta-feira fora do prazo habitual (abril) e sem previsões macroeconómicas (que serão apresentadas até final de junho, segundo o Governo), devido à pandemia.

O documento inclui uma quantificação das medidas governamentais adotadas na sequência das consequências económicas da pandemia.

Segundo a UTAO, "17 em 18 Programas de Estabilidade divulgados apresentam projeções macroeconómicas para os anos 2020 e 2021, prolongando-se em alguns casos até 2023".