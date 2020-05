Lucros da Caixa Geral de Depósitos caem para 86 milhões de euros

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou um lucro de 86,2 milhões no primeiro trimestre do ano, menos 31,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

Nos primeiros três meses de 2019, o banco estatal tinha conseguido lucros de 126,1 milhões de euros.

Segundo as contas enviadas esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), entre janeiro e março, o banco público reforçou em 60 milhões de euros as imparidades de crédito e provisão para garantias bancárias, o que justifica com a "antecipação dos efeitos expectáveis da crise económica".

[em atualização]