Governo anuncia intervenção na TAP para junho

O governante disse ainda que está à espera de mais informação da empresa de aviação sobre as necessidades financeiras e que a transferência poderá acontecer já no próximo mês.

O Governo já tem uma data para a intervenção financeira do Estado na TAP. O Executivo aponta meados de junho, para fazer face às dificuldades financeiras que a companhia atravessa e que foram agravadas pela pandemia do Covd-19. Quem o garantiu aos deputados, na manhã de quarta-feira, foi o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, durante a audição sobre a recapitalização do Novo Banco.

Sobre este tema, o primeiro-ministro António Costa já disse que só haverá apoio à TAP com "mais controlo e uma relação de poderes adequada", tendo assegurado que a transportadora aérea continuará a "voar com as cores de Portugal".

"O Estado não meterá - nem sob a forma de forma de garantia, injeção de capital ou empréstimo - um cêntimo que seja na TAP sem que isso signifique mais controlo e uma relação de poderes adequada a esse apoio que vier a conceder", assegurou.

Novo Banco no olho do furacão

Toda a equipa do ministério das Finanças está hoje no parlamento, sendo que grande parte da audição está a centrar-se na questão da mais recente recapitalização do Novo Banco, e no facto de Mário Centeno não ter comunicado previamente ao primeiro-ministro António Costa da injeção de mais 850 milhões de euros naquele banco.