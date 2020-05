Estado de emergência. Deco recebeu em média 80 pedidos de ajuda por dia

No topo das preocupações destas famílias não está a prestação do crédito da casa, mas a falta de dinheiro para comprar “coisas básicas”, como alimentação ou as contas da luz, água e gás, sublinha.

Sem dinheiro muitas famílias deixaram de ter condições para pagar despesas básica. Uma situação que está a penalizar mais os trabalhadores do sector privado, que durante o estado de emergência tiveram uma forte quebra de rendimentos, como disse à Renascença a coordenadora do gabinete de proteção financeira da Deco.

70% dos pedidos correspondem a famílias com emprego

Com o início do estado de emergência, milhares de famílias sofreram uma quebra significativa de rendimentos “seja porque perderam rendimentos informais, seja porque ficaram no desemprego ou foram para layoff”, revela disse Natália Nunes. Tudo somado, estas causas representam quase 70% dos pedidos de ajuda que chegaram à Deco.

A mesma responsável salienta que as pessoas que pediram apoio “estão muito desesperadas”, porque estão “sem rendimentos e são famílias que não têm poupanças”.

As famílias com emprego no setor privado foram as mais penalizadas - correspondiam a 41% dos pedidos de ajuda - mas olhando ainda para a situação profissional de quem pediu ajuda, 17% estavam desempregadas, 15,5% por se terem visto numa situação precária e 2,6% devido a negócio mal sucedido.

O relatório do terceiro período do estado de emergência, divulgado esta quarta-feira, destaca a "crise social" em que o país vive devido à atual pandemia de Covid-19, tendo sido "inevitáveis" o decréscimo do emprego e a retração da atividade económica.



Houve ainda 1,2% que pediram aconselhamento sobre a forma de aceder aos apoios sociais existentes.