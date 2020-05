Dois em cada três restaurantes não têm dinheiro para a reabertura

“Existe uma enorme dificuldade nas adaptações dos seus espaços no contexto da COVID-19, pois não têm tesouraria para adquirem os materiais e equipamentos”, afirma em comunicado aquela associação.

Está é uma das conclusões de um inquérito feito aos empresários do setor por aquela associação de defesa dos interesses do setor da restauração.

A Associação Nacional de Restaurantes, a PRO.VAR anuncia que 74% das microempresas e pequenas empresas querem reabrir, mas não têm liquidez para preparar as empresas para a reabertura. O Governo estabeleceu o dia 18 de maio como a data em que este setor deve voltar à atividade.

Associação do setor pede redução da taxa do IVA pa(...)

A mesma alerta ainda o Executivo para o facto do acesso às linhas de apoio anunciadas “ainda nem sequer estarem disponíveis”, não sendo por isso, possível as empresas acederem a essas verbas a tempo da abertura que irá acontecer no início da próxima semana.

Em relação a este tema, segundo o que apurou esta associação, as exigências apresentadas aos empresários para acesso ao crédito, são elevadas, “estando estes a serem preteridos em favor de empresas que não precisam de crédito” que estão a ser constantemente aliciadas por apresentarem melhores rácios.

“São normalmente as que acabam por ver os seus processos aprovados de forma mais célere, deixando de fora os que mais precisam”, explica aquela associação.