Um “deserto escuro” onde costuma estar um “mar de luz”

O Santuário de Fátima, que costuma ser um “mar de luz” nas noites de 12 de maio, transformou-se esta noite num “deserto escuro”.

Foi com esta comparação que o cardeal D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima, iniciou a sua homilia na celebração da palavra que se seguiu à recitação do terço e a uma procissão das velas reduzida a 21 pessoas, representando as dioceses de Portugal.

“Fica connosco, Senhor, porque se faz noite!”, começou o cardeal, citando as palavras dirigidas a Jesus pelos discípulos de Emaús, dizendo de seguida que se trata de uma “invocação de quem estremece e estranha esta noite tão diferente daquelas noites inigualáveis de 12 de maio – autênticos mares de luz – e que hoje mais parece um deserto escuro!”

D. António recordou que foi “com o coração em lágrimas” que tomou e anunciou a decisão de não ter fiéis nas celebrações deste 13 de maio, mas logo explicou de que forma nessa ausência está o mundo inteiro.

“As 21 velas que hoje representam as dioceses de Portugal e amanhã o ramo de flores, qual ramalhete espiritual do Apostolado Mundial de Fátima, a representar os nossos emigrantes e os peregrinos dos diversos continentes do mundo. Particularmente unido a nós está também um peregrino especial, o Santo Padre Papa Francisco!”

“Nesta hora de provação não podíamos esquecer a representação de quem mais sofreu e continua a sofrer e dos que mais lutaram e lutam pela saúde de todos para lhes comunicar a proximidade do nosso afeto e o apoio da nossa oração: os defuntos e seus familiares, os doentes, todos os profissionais de saúde, cuidadores, idosos, pobres, famílias, sacerdotes, trabalhadores da proteção civil, dos transportes, limpeza, alimentação e outros que não se pouparam a sacrifícios, como bons samaritanos”, disse ainda o cardeal.