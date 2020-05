Papa assinala Dia Internacional do Enfermeiro com mensagem em que destaca a "coragem" dos profissionais

O Papa assinala o dia Internacional do Enfermeiro, que se assinala esta terça-feira, com uma mensagem em que destaca o facto de a pandemia ter ajudado a "redescobrimos o papel de importância fundamental que desempenha a pessoa do enfermeiro, como também a da obstetra".

O Papa lembra o testemunho de coragem dos profissionais do sector da saúde, com risco pela própria vida: "Diariamente, assistimos ao testemunho de coragem e sacrifício dos profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiras e enfermeiros, que, com profissionalismo, abnegação, sentido de responsabilidade e amor ao próximo, prestam assistência às pessoas afetadas pelo vírus, com risco da própria saúde", escreve o Papa na sua mensagem, para mais à frente afirmar que a " prova disso mesmo é o alto número de profissionais de saúde que, infelizmente, morreram no fiel cumprimento do seu serviço."

"Rezo por eles - o Senhor conhece-os por nome um a um - e por todas as vítimas desta epidemia. O Senhor ressuscitado conceda a cada um a luz do Paraíso e, às suas famílias, o conforto da fé"; acrescenta Francisco.

Na mensagem, o Papa manifesta a vontade de que "a responsabilidade moral guie o vosso profissionalismo, que não se há de limitar aos conhecimentos técnico-científicos, mas aparecer constantemente iluminado pela relação humana e humanizadora com o doente".

Francisco sublinha que os enfermeiros estão "junto da pessoa nos momentos cruciais da sua existência - o nascimento e a morte, a doença e a cura -, para a ajudar a superar as situações mais traumáticas" e que "em vários países, a pandemia fez vir à luz também muitas carências a nível da assistência sanitária". "Por isso, apelo aos Responsáveis das nações de todo o mundo para que invistam neste bem comum primário que é a saúde, reforçando as estruturas e empregando mais enfermeiros, para se garantir a todos um atendimento adequado, no respeito pela dignidade de cada pessoa"; acrescenta o Papa, ao mesmo tempo que sublinha que "é importante reconhecer, com factos, o papel essencial que desempenha esta profissão no cuidado dos pacientes, nas atividades territoriais de emergência, na prevenção das doenças, na promoção da saúde, na assistência aos setores familiar, comunitário e escolar".

"Os enfermeiros e as enfermeiras, bem como as obstetras, têm direito e merecem ser melhor valorizados e coenvolvidos nos processos que dizem respeito à saúde das pessoas e da comunidade. Está comprovado que investir neles melhora os resultados em termos de assistência e saúde geral. Portanto, é necessário elevar o seu perfil profissional, fornecendo instrumentos adequados para a sua formação a nível científico, humano, psicológico e espiritual, bem como melhorar as suas condições de trabalho e garantir os seus direitos, para que possam desempenhar com toda a dignidade o seu serviço", pode ler-se ainda na mensagem de Francisco.

O Dia Internacional do Enfermeiro celebra-se a 12 de Maio. Foi criado pelo Conselho Internacional dos Enfermeiros e a data escolhida remete para o aniversário de Florence Nightingale, considerada a fundadora da enfermagem moderna.

Florence Nightingale nasceu a 12 de Maio de 1820, em Florença. Filha de pais ingleses, foi criada em Inglaterra onde teve uma educação aprimorada. As visitas aos doentes que fazia com a sua mãe foram cruciais para que decidisse iniciar um trabalho mais regular junto de aldeões doentes. Esta experiência orientou-a para a enfermagem apesar da oposição da sua família. Inscreveu-se no curso de enfermagem das ordens católicas religiosas em Kaiserwerth, na Alemanha, tendo completado o curso em três meses.