Padre Vasco recuperou da Covid-19. "Foi uma autêntica Páscoa, da morte para a vida"

Vasco Figueirinha vive, atualmente, no Seminário da Diocese do Algarve, em Faro, onde é prefeito. Sem uma paróquia atribuída, este padre, de 32 anos, não deixa de ter os dias preenchidos. Foi no meio desta agitação que, a 12 de março, começou a sentir os primeiros sintomas de Covid-19.

“Não desconfiei logo. Comecei a ter um cansaço, mas depois passou. No fim de semana seguinte comecei com uma tosse, mas também passou. Nesse fim de semana, fui levar os seminaristas a Évora. Quando regressei de Évora, comecei a piorar, com febre. Fui acompanhado por um médico e pensámos que poderia ser um ataque de sinusite, porque tinha a impressão de ter alguma expetoração presa. O médico receitou-me um antibiótico e até comecei a responder ao antibiótico e a febre baixou. O próprio médico disse-me para fazer quarentena e fiquei isolado no quarto”, recorda, em entrevista à Renascença. Os dias passaram e os vários contactos que o seu médico e o próprio fizeram para a linha de Saúde 24 resultavam numa resposta comum: “Nessa altura, houve uma dificuldade, porque eles não queriam que fosse para o hospital, porque eu não recolhia a sintomatologia necessária." Porém, a situação do padre algarvio agravou-se. “Comecei a piorar bastante com falta de ar. Houve uma noite em que não consegui dormir na cama. Cheguei a um ponto em que disse, ‘não aguento mais’ e, aí, tomou-se a decisão de ir para o hospital”, conta Vasco Figueirinha, que pouco se lembra do que aconteceu a seguir: “Lembro-me de ir de ambulância, tenho uma vaga noção de ter entrado no hospital e não me lembro de mais nada.” Foi a partir deste momento que houve a necessidade de induzir o coma para entubar o sacerdote.

“Passei uma Quaresma quase inteira a dormir”

Vasco Figueirinha esteve 11 dias em coma, em estado grave, na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Faro. Os rins falharam e foi necessário fazer diálise, teve também problemas no fígado e pulmões. Com o passar dos dias, começou a dar, muito lentamente, pequenos sinais de melhoras. Mas para este homem de 32 anos passou apenas um dia. “Só me lembro de acordar nas vésperas da Semana Santa. Para mim, quando acordei, era o dia a seguir a ter sido internado. Passaram tantos dias e eu pensei, ‘passei uma Quaresma quase inteira a dormir’”, recorda, agora sorridente. A angústia e o silêncio desta Quaresma prolongaram-se por mais uns dias na Unidade de Cuidados Intensivos, pelo facto de estar ainda entubado: “O tempo passava tão devagar. Foi uma coisa impressionante. Para mim, custou-me um pouco não poder falar. Explicar tinha de ser por gestos. Lá consegui pedir alguma coisa para escrever e trouxeram-me. A letra saía torta. Para além de não conseguir falar, a outra dificuldade foi ao nível da oração. Não conseguia rezar. Tentava articular as palavras, que não saíam porque estava entubado. E nem sequer o raciocínio conseguia discorrer.” Ordenado há sete anos, o padre Vasco Figueirinha experimentou uma nova e dura Semana Santa, ainda nos Cuidados Intensivos. “No sítio onde estávamos, não conseguíamos apanhar muito bem as estações de rádio, só apanhava uma ou duas. Houve um ou outro enfermeiro que conseguiu aceder ao pedido e pôr a rádio junto à janela e apanhar a Renascença e consegui ouvir algumas celebrações. Consegui seguir a Sexta-feira Santa toda. A Quinta-feira Santa foi uma experiência dura, porque pensei para mim: ‘agora, não vou renovar as minhas promessas sacerdotais'. Lembro-me de até ter chorado. Estava a discorrer na minha cabeça a celebração, as leituras. Houve alguém também que me trouxe uma Bíblia e eu consegui rever as leituras. Foi a maneira que eu vivi a Páscoa”, lembra o sacerdote. A história de Vasco Figueirinha é escrita numa altura do ano especial para qualquer cristão. O sacerdote resume rapidamente: “Tudo isto foi, de facto, uma autêntica Páscoa, a passagem da morte para a vida. Quase que posso dizer que vivi na minha carne a Páscoa de Nosso Senhor.” Foi na manhã seguinte ao dia de Páscoa que Vasco Figueirinha recebeu a boa notícia de que ia, finalmente, para uma enfermaria de cuidados gerais. “Só me apercebi que tinha sido grave quando comecei a ver o telemóvel depois de sair dos cuidados intensivos. Vi mensagens do nosso Bispo ao clero a relatar a minha situação, outras coisas que foram publicadas. Aí é que percebi que a coisa tinha sido grave”, recorda, emocionado. “Eu fiquei impressionado com a quantidade de gente que se preocupava, que rezava. Pude sentir a presença orante da Igreja do Algarve e não só. Pessoas que não me conheciam e rezaram. Isso tocou-me bastante poder sentir que houve muita gente a rezar por mim. Posso dizer que foi a oração que me salvou”, conta Vasco Figueirinha, que acrescenta ainda que viu “a preocupação de uma Igreja que também está preocupada com os seus pastores". "isso tocou-me muito", admite.

A esta história junta-se a do Cónego Joaquim Nunes, de 65 anos, diretor espiritual do Seminário da Diocese do Algarve, colega de Vasco Figueirinha. O sacerdote ficou também infetado e, apesar dos vários problemas de saúde, não teve qualquer sintoma da doença de Covid-19. “Só soube que o Padre Joaquim estava hospitalizado quando saí dos cuidados intensivos. Lembro-me de perguntar aos enfermeiros sobre o meu colega, se sabiam como estaria ele. Não diziam nada, mas de facto até já sabiam”, recorda Vasco Figueirinha. Os dois padres puderam mais tarde ficar no mesmo quarto, enquanto aguardavam que os resultados das análises fossem finalmente negativos. Foi nesse momento que Vasco Figueirinha e Joaquim Nunes celebraram de novo a Eucaristia: “Enviaram-nos do seminário as coisas para podermos celebrarmos a Eucaristia. Um copo de vidro, que tinha de a forma de cálice e um prato pequeno que servia de patena, os corporais, os sanguíneos, o vinho, as hóstias. Tínhamos uma mesa de cabeceira que tinha várias funções, para eu comer, para pôr outras coisas e depois quando chegava a hora da Eucaristia servia de altar. A primeira Eucaristia que se celebrei foi emocionante, chorei mesmo na altura da consagração. Foi uma graça poder voltar a celebrar Eucaristia. Isto tudo também me custou, porque sou padre e estive impossibilitado de celebrar a Páscoa.” Quem infetou quem? É a dúvida que permanece. “Há duas hipóteses. Ou fui eu que fiquei primeiro infetado e transmiti ao Pe. Joaquim ou foi ele que me transmitiu. No fim de semana de 8 de março eu fui a uma paróquia e dei boleia a uns cidadãos espanhóis que chegaram atrasados e queriam ir à missa. Eu ia celebrar ainda a outro sítio dessa paróquia e levei-os. Ou então foi o Padre Joaquim que esteve no Cursilho de Cristandade e estava lá um homem que se soube depois que estava infetado. Agora quem foi, não sabemos”, conclui o sacerdote. Vasco Figueirinha saiu do hospital a 30 de abril e está, agora, em isolamento no Seminário, em Faro, por precaução.