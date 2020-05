Homem e mulher invadem o recinto do Santuário de Fátima

Um homem e uma mulher invadiram esta terça-feira o recinto do Santuário de Fátima.

O homem conseguiu passar as vedações e começou a correr em direção à Capelinha das Aparições, com um quadro de Nossa Senhora na mão e a mulher, que carregava um crucifixo foi atrás.

Apesar de ter conseguido fugir a uma primeira investida das autoridades, o homem em questão acabou por ser imobilizado e conduzido para fora daquele espaço por elementos da GNR. A mulher também foi travada e estão ambos atualmente retidos pelas autoridades.

Não se sabe ainda a identidade das duas pessoas, as suas motivações ou se existe relação entre eles, mas fontes do Santuário dizem à Renascença que o homem é conhecido dos responsáveis do Santuário de Fátima e já tinha tentado entrar esta tarde, tendo sido na altura impedido.

Este ano, pela primeira vez na sua história, o santuário de Fátima está fechado e as celebrações decorrem sem a presença de peregrinos, devido à pandemia de coronavírus. A decisão foi tomada pelo cardeal D. António Marto no dia 6 de abril.

Pode seguir as celebrações em direto pela Renascença.

[Notícia atualizada às 22h10]