🔴 Em direto. Acompanhe a procissão das velas em Fátima

Ainda assim, houve quem insistisse em ir at√© ao Santu√°rio e n√£o se conformasse com as veda√ß√Ķes. Um homem e uma mulher foram detidos ao tentar for√ßar a entrada no recinto .

Na noite em que na Cova da Iria se escuta um silêncio ensurdecedor o bispo de Leiria-Fátima e os responsáveis do Santuário apelam a que os fiéis peregrinem interiormente. O conselho tem sido seguido por muitos, que fizeram chegar à Renascença os seus relatos e as fotografias das velas colocadas à janela. Entre elas a do padre João Costa, que estaria em Fátima não fosse a pandemia e não fosse também o facto de estar a recuperar de Covid-19 .

O fator 1 de Maio

Raramente as celebra√ß√Ķes do 1 de Maio e as do 13 de Maio s√£o referidas na mesma frase, mas este ano tornaram-se insepar√°veis. A decis√£o do Governo de ter permitido as primeiras e n√£o as segundas levou muitos cat√≥licos a reclamar e a queixar-se de discrimina√ß√£o, esquecendo-se de que quem decidiu que n√£o haveria peregrinos em F√°tima este ano foi o pr√≥prio cardeal D. Ant√≥nio Marto, no dia 6 de abril, antes de se falar sequer nas celebra√ß√Ķes da CGTP.

Apesar disso a ministra da Sa√ļde, pressionada em entrevista √† SIC, disse que se a Igreja quisesse podia haver celebra√ß√£o, esclarecendo no dia seguinte que se referia apenas a celebrantes e n√£o a peregrinos. A Igreja voltou a afirmar que n√£o ia abrir o recinto e o Governo chegou mesmo a publicar um despacho para regular a celebra√ß√£o, colocando GNR nas ruas em torno de F√°tima para dissuadir os peregrinos mais teimosos de se dirigirem ao Santu√°rio.

O Santu√°rio de F√°tima costuma receber centenas de milhares de pessoas nas celebra√ß√Ķes anivers√°rias das apari√ß√Ķes. O reitor padre Carlos Cabecinhas diz que a celebra√ß√£o sem peregrinos √© um momento doloroso para o local, mas alimenta a esperan√ßa de que em outubro ser√° poss√≠vel um regresso √† normalidade.