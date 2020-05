D. António Marto: “Uma coisa são as manifestações sindicais ou políticas, outra são as responsabilidades da Igreja"

Veja também:

A Igreja Católica optou por realizar as cerimónias de 12 e 13 de Maio sem peregrinos porque não queria ser responsável pelo agravamento a pandemia de Covid-19 e passa ao lado das manifestações políticas e sindicais, disse esta terça-feira o cardeal D. António Marto, responsável pela diocese de Leiria-Fátima.



“Uma coisa são as manifestações de caráter sindical ou político, outra coisa são as responsabilidades da Igreja. Dadas as informações que tínhamos das autoridades de saúde, o risco de contágio era muito elevado”, afirmou o D. António Marto em conferência de imprensa.

“Não temos convidados selecionados. Porque é que entravam uns e não entravam outros? Depois, se acontecesse alguma coisa, a responsabilidade recaía toda sobre a Igreja Católica e os católicos. Eu não queria ficar na história como o bispo responsável pelo agravamento da pandemia a nível nacional”, sublinha o bispo de Leiria-Fátima.

Para D. António Marto, esta é a "mais difícil peregrinação" do Santuário de Fátima e, "talvez, a mais interpeladora” devido à ausência de peregrinos devido à Covid-19 e ao contexto em que vive uma sociedade em luta contra a pandemia.

O cardeal conta com a comunicação social para fazer chegar às pessoas o que se vai passar nas cerimónias de Fátima e deixa uma mensagem de alento: "este vazio, no entanto, nunca esteve tão preenchido uma vez que há muita gente unida espiritualmente”.





