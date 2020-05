D. António Marto: “Uma coisa são as manifestações sindicais ou políticas, outra são as responsabilidades da Igreja"

“Uma coisa são as manifestações de caráter sindical ou político, outra coisa são as responsabilidades da Igreja. Dadas as informações que tínhamos das autoridades de saúde, o risco de contágio era muito elevado”, afirmou o D. António Marto em conferência de imprensa.

O bispo de Leiria-Fátima não sabe até quando as restrições vão continuar no santuário, mas espera que em agosto possa começar a abrir mais e, sobretudo, no mês de outubro.

Questionado sobre como está a viver este tempo de desolação, D. António Marto respondeu que "nem sempre as coisas correm como planeamos", confessa "tristeza e dor" por ter o santuário sem peregrinos, mas "não nos podemos fechar, haverá sempre aspetos positivos no sofrimento”.

O cardeal conta com a comunicação social para fazer chegar às pessoas o que se vai passar nas cerimónias de Fátima e deixa uma mensagem de alento: "este vazio, no entanto, nunca esteve tão preenchido uma vez que há muita gente unida espiritualmente”.

Renascença transmite celebrações de Fátima

As celebrações vão decorrer no recinto de oração do Santuário de Fátima, não no interior da Basílica, e sem a presença de peregrinos. Contarão apenas com a participação das pessoas diretamente implicadas nos diferentes momentos celebrativos.



Começam às 21h30 desta terça-feira, na Capelinha das Aparições, com a recitação do Rosário, seguida da Procissão das Velas, mas num trajeto muito mais curto do que o habitual, será apenas até ao Altar do Recinto. Aí haverá uma celebração da Palavra, não eucaristia, regressando a Imagem de Nossa Senhora à Capelinha das Aparições.

No dia 13 haverá oração do terço às 9h00, na Capelinha, e às 10h00 será celebrada a Missa da Solenidade de Nossa Senhora de Fátima, presidida pelo cardeal D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima. As celebrações terminam com a tradicional Procissão do Adeus.

As celebrações vão ser transmitidas pela Renascença na rádio e no digital, com uma emissão vídeo e rádio a partir de Fátima. O Santuário pede que todos os peregrinos que não podem ir a Fátima acendam uma vela. Envie as suas fotografias para a Renascença, pelas redes sociais ou para redacao.net@rr.pt



Confira aqui os horários das celebrações com transmissão que pode ouvir em direto na Renascença ou ver aqui no site, no Facebook ou no Youtube.