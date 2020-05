​Bispo de Aveiro anuncia reforça do Fundo de Emergência Social

O bispo de Aveiro, D. António Moiteiro, aproveitou, esta terça-feira, a celebração da festa de Santa Joana Princesa, padroeira da diocese, para anunciar o reforço do Fundo de Emergência Social para responder a necessidades mais urgentes.

"Com as nossas dádivas, faremos frente a algumas das necessidades mais urgentes dos que não têm trabalho ou daqueles a quem o dinheiro não chega ao fim do mês para pagar as necessidades de uma vida digna", disse D. António.

"Perante as dificuldades com que se debatiam tantas pessoas adquirem sentido pleno as palavras de S. Paulo: 'Partilhai com os santos que passam necessidade; aproveitai todas as ocasiões para serdes hospitaleiros'", sublinhou

O bispo de Aveiro que fez um "apelo a toda a Diocese e a tantas pessoas de boa vontade que acreditam na força transformadora do Evangelho de Jesus e na capacidade dos cristãos, que vem da sua fé em Cristo ressuscitado, em ajudar os que mais precisam".

Na celebração da festa de Santa Joana Princesa, padroeira da diocese, que este ano decorreu à porta fechada, por causa da pandemia, D. António Moiteiro não deixou de refletir "o facto de este ano tudo ser diferente e merecer, da nossa parte, uma reflexão sobre o que somos como cidadãos e qual o nosso futuro".