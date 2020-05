Pinto da Costa diz que campeão deve ser o líder se I Liga não terminar

Em declarações aos jornalistas, à saída de uma audiência sobre o Porto Canal com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, Pinto da Costa lembrou a decisão da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que ascendeu à I Liga os dois primeiros classificados da divisão secundária (Nacional e Farense).

O presidente do FC Porto considera que, caso a I Liga de futebol não se consiga concluir, o título devia ser entregue ao líder da prova, à semelhança do que aconteceu no segundo escalão .

Os futebolistas do FC Porto Danilo Pereira, Zé Luís e Soares mostraram-se desagradados com as condições divulgadas no domingo para o regresso do futebol, mas Pinto da Costa considera que “esse desagrado foi generalizado”. O presidente portista entende, mesmo, que há normas exageradas.

O FC Porto regressou aos treinos há uma semana, tendo em vista o regresso da competição em 30 e 31 de maio, previsto no plano de desconfinamento anunciado pelo Governo, que também permitiu a realização da final da Taça de Portugal, entre os dragões e o Benfica, e de atividades individuais ao ar livre.

O presidente do emblema portuense, que é líder da I Liga, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica (59), viu “um entusiasmo fantástico” dos jogadores durante a semana e ficou “muito satisfeito”, notando ansiedade nos atletas “por ter contacto com a bola e uns com os outros”.

Eleições marcadas para 6 e 7 de junho

A data das eleições presidenciais no FC Porto, marcadas para 6 e 7 de junho, levantou algumas críticas por parte dos restantes candidatos, Nuno Lobo e José Fernando Rio, mas Pinto da Costa, que preside o clube desde 1982, refere que “quando as coisas têm interesse, têm participação” por parte dos associados.

Sobre a audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, à qual se fez acompanhar pelo diretor-geral do Porto Canal, Júlio Magalhães, Pinto da Costa explica que as preocupações da estação televisiva portuense são semelhantes às dos restantes órgãos de comunicação social, como a quebra da publicidade, reforçando ser “fundamental a necessidade de manter” os cerca de 80 funcionários.

“Naturalmente que uma estação de televisão generalista sediada no Porto tem mais dificuldades, mas ficámos muito satisfeitos pelo conhecimento que o senhor Presidente tem do Porto Canal. Fiquei realmente sensibilizado com isso e com o interesse que mostrou”, conta.