Novo Banco. PSD e CDS exigem explicações a Centeno

O ministro das Finanças devia ser tão rápido a disponibilizar as ajudas à economia como foi a explicar a polémica relativa à injeção de capital no Novo Banco. Críticas do CDS depois de Mário Centeno ter assumido uma falha de comunicação quanto à decisão de pagar 850 milhões de euros ao Novo Banco.

Esta “falha de comunicação” terá levado o primeiro-ministro a reconhecer, no Parlamento, que não tinha conhecimento da operação.