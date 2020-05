Visitas a lares retomadas? É um "risco" para os idosos acamados

A nota orientadora da DGS admite essa possibilidade, indicando que "a instituição deve garantir que a visita decorre em espaço próprio, amplo e com condições de arejamento (idealmente, espaço exterior)". Não devem ser realizadas visitas em salas de convívio ou no próprio quarto, diz o documento, "exceto nos casos em que o utente se encontra acamado".

Mas a entrada de visitantes no interior do lar pode trazer problemas às instituições. A DGS refere como requisito que a instituição deve, "sempre que possível", definir corredores e portas de circulação apenas para as visitas, "diferentes dos de utentes e profissionais".

Só que em alguns lares, "os quartos e corredores dos quartos não têm dimensões que permitam criar circuitos diferenciados sem que estes se cruzem com circuitos utilizados frequentemente por idosos e funcionários", explica este diretor à Renascença. "Para que as visitas nos quartos aconteçam, os familiares têm sempre de invadir espaços comuns e isso criaria problemas em termos de logística e risco de contaminação."

Para por em prática esta possibilidade "terão de ser fechados os outros idosos também nos seus quartos ou salões de convívio, para que nunca contactem com as visitas", diz o responsável deste lar que não tem registo de infetados por Covid-19 entre funcionários ou utentes.

É também requisito o distanciamento físico de "pelo menos dois metros" entre os participantes da visita, mas sobram as dúvidas de que essa regra possa ser cumprida sem questão. "Acreditamos que as visitas nos quartos não iriam respeitar o distanciamento necessário e [os visitantes] iriam dar o beijinho ao pai ou mãe, porque se consideram saudáveis."

No caso de se tratar de um quarto partilhado, diz ainda a DGS, "terão de ser criadas condições de separação física". Mas essas condições nem sempre existem.

"No exterior temos uma janela que não abre, no quarto até poderíamos colocar uma mesa para não passarem mas há o risco de que possam ultrapassar esse obstáculo." E há que manter a privacidade das visitas. "Os nossos funcionários não assistem às videochamadas dos utentes com as famílias, por exemplo. Creio que devemos criar um espaço seguro para idosos e familia conversarem, se verem e sem o risco de contaminação."