Visitas a lares. "O mais complicado será evitar contacto físico entre utentes e familiares"

Dividem-se as opiniões sobre o reinício das visitas aos lares de idosos, a partir da próxima semana. O presidente da Confederação das Instituições Particulares de Solidariedade Social (CNIS), que foi uma das entidades ouvidas pela DGS, considera que não será difícil operacionalizar as medidas agora impostas.

“Julgo que são ajustadas”, comenta o Padre Lino Maia, da CNIS - uma das entidades ouvida pela Direção Geral de Saúde para definir as regras agora impostas. “É evidente que se deixa às instituições a adoção de um conjunto de cautelas, mas com testes feitos, com doentes a serem tratados onde devem ser tratados, com os equipamentos de proteção individual, com o agendamento das visitas e com um espaço apenas para as visitas em que se respeite o ajustamento”, acrescenta.

Contudo, há riscos e receios, mas “o momento é de confiança”.

Já o presidente da Associação de Apoio Domiciliário Lares e Casas de Repouso - a associação de lares privados - entende a urgência em retomar as visitas nos lares de idosos. Mas que teme que não seja fácil operacionalizar tudo em tão pouco tempo.

“Os lares vão precisar de algum tempo para se organizarem", porque, diz, há instituições “muito diferentes uns dos outros. Enquanto num será fácil, noutros não será assim tão fácil”, explica João Ferreira de Almeida.

E olhando para as medidas impostas pela DGS, o mais complicado será evitar contacto físico entre utentes e familiares.

“Uma filha ou um filho que já não vê a mãe ou o pai há dois meses, evitar dar um beijo, um abraço ou umas festas vai ser um bocadinho complicado.”

