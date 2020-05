Veja o número de casos de Covid-19 por concelho. Lisboa e Loures com maior aumento de infetados

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 1.791 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1.458), Porto (1.304) e Matosinhos (1.216). Dos 221 concelhos com pelo menos três casos confirmados de Covid-19, 157 não registam aumento no número de infetados face ao dia anterior. Sabendo que a contabilização não será relativa ao total dos casos – nem acompanhará em simultâneo os dados reportados pelas autarquias - a DGS optou por disponibilizar apenas dados do SINAVE, sistema nacional de vigilância epidemiológica.

Portugal regista esta terça-feira o maior aumento em número de recuperados, em 24 horas - 464. Segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS), 3.013 pacientes recuperaram da doença, desde o início do surto. Há ainda 1.163 mortes (mais 19 em 24 horas) e 27.913 casos positivos (mais 234) do novo coronavírus. Estão internadas 709 pessoas (menos 96), das quais 113 nos cuidados intensivos (mais uma). A região Norte é a que regista o maior número de mortos (660), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (254), do Centro (219), do Algarve (14), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de segunda-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos. A taxa de letalidade global é de 4,2%, anunciou o secretário de Estado da Saúde, na conferência de imprensa desta terça-feira sobre a evolução da pandemia em Portugal. Segundo António Lacerda Sale, acima dos 70 anos, a taxa de letalidade sobe para os 15,3%.