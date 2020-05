Terceira idade: Ninguém fica sozinho em casa com a Team Geron4you

Veja também:

Há um mês que Joana Paiva ganhou uma nova amiga. É uma “jovem” de 74 anos que acompanha diariamente. A estudante de gerontologia recorda o dia em que a conheceu através da troca SMS e a surpresa que foi encontrar uma sénior “expert” na linguagem das redes sociais.



“Foi num sábado que começámos a falar. Estava um dia de sol e então ela disse boa tarde e colocou um emoji do sol e ao despedir-se mandou beijinhos com emojis”, recorda a estudante de Famalicão.

Já Berta Soares acompanha duas cuidadoras. Tenta “ajudar a ajudar”. Uma das cuidadoras tinha “muitas dúvidas sobre respostas sociais”, recorda. O outro pedido de ajuda chegou de uma filha com dificuldades em cuidar da mãe. “O centro de dia fechou e, agora, a filha não sabe ocupar o tempo da mãe. Nós damos esse tipo de informação e ajuda aos cuidadores”, explica.

Berta e Joana são dois dos quatro estudantes de gerontologia que formam a Team Geron4you, equipa que acompanha, sobretudo, os idosos através das plataformas digitais, telemóvel ou, mesmo, carta.

A ideia “de fazer alguma coisa diferente pelos idosos” não era nova, explica Mafalda Ribeiro, mas ganhou vida em tempos de pandemia.

“Estávamos em estágio que foi suspenso por causa da pandemia e isso foi basicamente o impulsionar do projeto. Pensamos: agora é a oportunidade para começarmos, e pronto”, resume a jovem de Guimarães.

No projeto os quatro universitários encontraram a oportunidade para colocar em prática o que aprendem no segundo ano do curso superior de gerontologia.

“Tentamos usar disciplinas do curso, como gestão e reabilitação física nos idosos, de forma a colocá-las no terreno”, ressalva João Batista. “Quem está a cuidar dos idosos questiona-nos sobre essas práticas. Perguntam o que devem fazer e como”, descreve.

No site da Team Geron4you há notas desde o exercício físico à alimentação ou à saúde. Mas, também, dicas de entretenimento, como jogos de estimulação cognitiva, música ou leitura. E, até mesmo, “surpresas” como aconteceu no 87.º aniversário de uma sénior, recorda Berta Soares. “Uma pessoa da área da música prontificou-se a cantar os parabéns e a fazer um vídeo que colocamos na página da Geron4You para a família mostrar à aniversariante” e tornar o seu dia mais especial e normal em tempo de pandemia de Covid-19.